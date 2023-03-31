Lalamove母企拉拉科技申請香港上市 創辦人不僅是10A狀元 更曾是專業賭徒!

貨運平台 Lalamove 母企拉拉科技週二 (28 日) 向聯交所遞交上市申請，高盛、美銀及摩根大通為聯席保薦人，目前估值更超越國泰航空。Lalamove 可說是一家潛力十足的獨角獸企業，而該公司創辦人周勝馥創立 Lalamove 前，卻是憑著 8 年職業賭徒經驗獲得人生第一桶金，以此展開他的傳奇人生。

受惠疫情的推波助瀾，招股文件顯示，Lalamove 2022 年的已完成訂單量高達 4.275 億，全球貨運交易總值 (GTV) 達到 67.154 億美元。全球 GTV 從 2020 年的 37.323 億美元增加至 2022 年 73.072 億美元，複合年成長率為 39.9%。

Lalamove 是同城貨運超級獨角獸，而背後掌舵的則是現年 44 歲的周勝馥。他早年隨父母從廣東移居香港。在 1995 年，參加香港中學會考報了 10 個科目，並全部取得了 A，成為香港新界首位 10A 會考狀元，自此一鳴驚人。隨後他又順利獲得史丹佛經濟學士學位，並加入貝恩資訊擔任顧問。

在 2022 年，周勝馥毅然辭去令人稱羨的高薪厚職，開啟了 8 年的職業德州撲克選手生涯。「我可能是那段時間全世界最關注於打德撲的人。」周勝馥說道。不過，這趟賭博之旅並沒有輸光，周勝馥反而藉此賺取到 3000 萬港幣的創業資金和心態。

在 2013 年，周勝馥一手創立了 Lalamove，當時命名為 EasyVan，並在 2 年後就進軍內地市場，開始了擴張之路。當時內地的貨運 O2O 產業競爭極度激烈。不過，周勝馥卻表示，Lalamove 不太關注外部競爭，而是「99% 的時間都在關注用戶需要什麼」。

到了 2017 年 7 月，Lalamove 提前完成了全年拓展 100 個城市的目標。隨後在 2018 年推出了跨城貨運服務，並將該服務擴展到超過 210 個城市。

如今，Lalamove 創立第 10 年，已經在香港、中國等亞洲地區廣為人知。周勝馥曾說，他認為自己無論在 IQ、EQ 還是語言能力上都沒有特別天份，深信成功和天份無關，他覺得，最重要是找到對的方法，然後持之以恆地去做，才有望見證成果。