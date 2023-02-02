貨運需求冷卻 聯邦快遞裁員10%辦公室高階職員、董事

聯邦快遞 (FDX-US) 執行長 Raj Subramaniam 周三 (1 日) 宣布，公司將裁員 10% 以上的高級職員和董事，以削減成本因應消費者需求降溫的環境。

Subramaniam 表示，為了讓組織更有效率、更靈活，這是必要之惡。「我有責任批判性地審視業務，並藉由網絡規模與客戶需求保持一致，判斷公司還能在哪些方面更強大。」

聯邦快遞周三 (1 日) 收漲 4.26%，報每股 202.11 美元。

新冠肺炎疫情令網購激增，包裹和航運業在此期間需求激增，但在疫情降溫後，電商榮景也冷卻，隨著通膨令消費者錢包縮水，從而侵蝕聯邦快遞的獲利，使該公司股價過去一年下跌約 20%。

因此，聯邦快遞經歷了痛苦的上半財年，並想方設法削減成本，同時漲價因應貨運量放緩的衝擊，聯邦公司今年 1 月起調漲運輸費用 6.9%，當時 Subramaniam 預測全球經濟衰退。

在聯邦快遞公布第二季因全球貨運量下降導致銷售額和獲利下降後，該公司宣布將透過飛機停飛和關閉部分辦事處的方式，削減 10 億美元以上的成本。2022 年，聯邦快遞美國和國際航班時間合計縮減 13%。

Subramaniam 在與分析師的第二季財報電話會議上概述其 2023 年度「積極果斷」的削減成本計畫。該公司目標本會計年度共計削減成本 37 億美元。

聯邦快遞勁敵 UPS (UPS-US) 的財務長 Brian Newman 也預計將面對坎坷的一年。由於貨運量持續下降，UPS 周二公布第四季營收下滑，為因應消費者需求放緩的衝擊，UPS 去年底也調漲運費 6.9%。