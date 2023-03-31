台端投資基金踩雷提列損失16.82億元 去年每股大虧17.57元

台端 (3432-TW) 今 (31) 日召開重訊表示，由於投資的 4 檔基金難以贖回，因此在去年財報提列全部損失 16.82 億元(約美金 5478.9 萬元），不僅超過資本額 6.66 億元，也導致去年第四季每股大虧 19.86 元，全年每股虧 17.57 元。

台端表示，公司及子公司 TAI TWUN GROUP LIMITED 投資 Spectra SPC Powerfund、Asian Strategic Long Term Fund、Asian Strategic Orient Fund、Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund 等 4 檔基金多年。

台端進一步指出，自 3 月起陸續接獲 4 檔基金之交易機構或發行單位發出通知，「辦理基金贖回程序時發生匯款遲延」、「暫停基金之資產淨值計算並遞延基金之贖回」、「客戶之帳戶將處於不活動狀態」、「暫停所有商品之本金贖回」等情形。

因此，台端也依國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」之規定，重新評估 4 檔基金相關資訊之可靠性、受限制情況、現實市場活絡程度、交易存有重大不確定性等因素後，認為應於去年財報「其他利益及損失」項目全數提列損失。

台端表示，上開損失對於投資人之權益影響甚鉅，將密切注意 4 檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維全體股東之權益，而在提列損失後，台端截至去年總資產降至 4.88 億元、歸屬母公司業主權益 4.42 億元。