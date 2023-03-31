川普遭起訴創美前總統史上首例 概念股DWAC盤後飆逾11%

正值 2024 美國總統大選提名關鍵時刻，美國前總統川普週四 (30 日) 遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，涉嫌在 2016 年大選前，向藝名「風暴丹妮絲」(Stormy Daniels) 的情色片女星付下封口費，川普將成為美國史上，首位被控刑事罪的前總統。

川普在 Truth Social 週四推文指出，他被起訴是對美國這個國家的攻擊。他推文寫道：「這些暴徒和激進的左翼怪物剛對『第 45 任美國總統及目前為止領先的 2024 年競選共和黨總統候選人』的指控，是對美國這個國家的攻擊，這是前所未有的。」

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即便川普的推特、臉書、IG、YouTube 和 Snapchat 等社群媒體已恢復，但根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，川普有義務以 Truth Social 作為優先發文社群媒體平台。

川普律師週四已與檢察官取得聯繫，預計他將在下週被傳訊。外界聚焦，川普可能因此事而被指控偽造商業記錄和違反選舉法等罪名。

川普目前否認有任何不法行為，曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 辦公室表示已聯繫川普，為他的自首做出安排，目前起訴書仍處於密封狀態。

這個史無前例的起訴案預料將對 2024 年美國大選和國會產生廣泛的影響。川普 2020 年競選連任敗給民主黨的拜登，如今他三度角逐白宮大位，川普 3 月初在保守政治行動會議的年會上表示要讓美國再次偉大，並稱就算被起訴，他也會選到底。