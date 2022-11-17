共和黨又一金主與川普保持距離 不支持他三度問鼎白宮

美國前總統川普有意三度問鼎白宮，周三 (16 日) 在海湖莊園宣布參選 2024 年總統，但保守派億萬富翁、雅詩蘭黛 (Estée Lauder) 繼承人蘭黛 (Ronald Lauder) 表示，他不會資助川普參選，成為最新一個與川普保持距離的共和黨大金主。

蘭黛是川普長期的盟友，兩人從大學時代就認識，多年來保持密切關係，據說是向川普提議由美國買下格陵蘭島構想的人。

根據無黨派競選財務監督機構 OpenSecrets，蘭黛曾在 2019 年捐獻近 10 萬美元給共和黨全國委員會 (RNC)，RNC 即為當時幫助川普爭取連任的組織。

不只蘭黛，近期一些共和黨金主，包括黑石集團 (Blackstone) 執行長 Steve Schwarzman、避險基金 Citadel 執行長葛力芬 (Ken Griffin 及富豪商人 Andy Sabin 等，都 u3 經公開表示不支持川普再次競選總統。

蘭黛的發言人未說明有意支持的參選人，但佛州的競選財務紀錄顯示，蘭黛去年曾捐 1 萬美元給支持佛州州長迪尚特 (Ron DeSantis) 的政治行動委員會，迪尚特最終在今年以大幅領先差距順利連任州長。OpenSecrets 資料也顯示，蘭黛曾在迪尚特 2018 年參選州長時，提供 20 萬美元獻金。

迪尚特目前尚未正式宣布參選 2024 年美國總統，但已被視為共和黨黨內最有希望的參選人，而他本人也不排除在共和黨初選階段迎戰川普。

川普原本有意藉著期中選舉帶起的「紅潮」參選總統，但「紅潮」最終沒有實現，目前共和黨距離重掌眾議院多數席次只差一票，但參議院已經確定由民主黨繼續握有優勢，代表現任總統拜登不至於完全跛腳。

共和黨參議院領袖周三確定由 80 歲的麥康奈爾 (Mitch McConnell) 繼續擔任。一些川普的盟友原本有意拉下麥康奈爾，理由是共和黨期中選舉的表現不如預期且未能拿下參院多數席次，他們希望推舉川普背書的參議員 Rick Scott，但麥康奈爾最後成功守住坐了約 16 年的參議院共和黨領袖位置。