重大消息？川普宣布進軍NFT市場 關聯股票回吐先前漲幅

美國前總統川普 (Donald Trump) 周四 (15 日) 宣布「重大消息」，但並非人們所預期的參選 2024 年總統宣言，而是宣布推出一系列印有他肖像的 NFT。

預計與川普創建的社群平台 Truth Social 合併的 Digital World Acquisition SPAC，原本周三大漲 10%，但在周四的「重大消息」與參選無關後，Digital World 股票回吐了所有這些漲幅。

川普本人則是信心滿滿，他在 Truth Social 發文，強調這些限量版卡片展示了他生活和職業的驚人藝術，「每張僅 99 美元！將成為一份很棒的聖誕禮物」。

對於 Digital World 來說，這是個不幸的宣布。迄今為止，SPAC 無法獲得必要數量的股東投票，來批准他們與 Truth Social 的合併提議。 相反地，SPAC 獲得了足夠的選票，將其與 Truth Social 的合併截止日期延後到 2023 年 9 月。

如果 SPAC 屆時未能完成合併，它將不得不向投資者返還每股 10 美元。 目前這支股票的交易價格約為 20 美元，這表明如果交易未能完成，該股將從當前水準下跌 50%。

川普選擇了一個市場不歡迎的時間進入 NFT 市場。數據顯示，由於數位資產市場存在不確定性，今年 1 月至 9 月，NFT 交易量下降了 97%。

加密社群也充滿對川普這一宣布的批評，川普之前對加密貨幣一直抱持反對立場，但是他發行的 NFT 是在區塊鏈網路上鑄造的，可以用加密貨幣購買，這代表前總統的出爾反爾。

電影制作人、前共和黨議員候選人 Robby Starbuck 表示，他很喜歡川普，但這種行爲會讓很多人失望。