〈財報〉充電站業者EVgo上季營收超出預期 股價飆漲24%

EV 充電網絡業者 EVgo (EVGO-US) 周四 (30 日) 發布財報，第 4 季營收超出華爾街預期，並且由於企業客戶的旺盛需求推動銷售和使用量大幅增加，虧損幅度小於預期。

雖然 EVgo 的 2023 年營收財測略低於華爾街預期，但投資人似乎並不介意。該公司股價在周四開盤大漲逾 24%。

EVgo 第 4 季財報的關鍵數據與 Refinitiv 報告的華爾街共識估計比較如下：

●每股虧損 6 美分，低於預期的虧損 16 美分

●營收 2730 萬美元，高於預期的 2180 萬美元

EVgo 第 4 季營收同比成長 283%。本季淨虧損 1700 萬美元。截至去年底剩餘現金及等價物為 2.462 億美元，低於 2021 年底的 4.849 億美元。

EVgo 全年營收 5460 萬美元，網絡吞吐量為 44.6 GWh，調整後 EBITDA 虧損為 8020 萬美元，均符合其 11 月第 3 季業績中提供的財測範圍。

EVgo 的網絡吞吐量是衡量提供給充電客戶總能量的指標。第 4 季同比成長 76% 至 14.4 吉瓦時 (GWh)。該公司在此期間增加了約 59000 個新客戶，並在年底經營了 2800 多個快速充電站。

該公司的「eXtend」部門取得顯著增長。該部門以企業自有品牌為企業客戶提供和管理充電器。第 4 季來自 eXtend 的營收總計約 1670 萬美元，占 EVgo 同期總營收的 61%，高於一年前的 11.4 萬美元。 通用汽車 (GM-US)、卡車停靠站營運商 Pilot 和銀行業巨頭大通銀行都已簽署 eXtend 計畫。

本季零售充電收入總計 580 萬美元，同比增加 65%。

EVgo 的 2023 年財測有個警告：該公司尚不確定到年底能夠獲得多少美國製充電器。美國政府的新規定要求某些聯邦資助的項目使用國產充電器，目前尚不清楚年底前將有多少國內製造能力投入使用。

EVgo 本年度提供的財測如下：

●營收在 1.05 億美元到 1.5 億美元之間

●調整後 EBITDA 虧損 7800 萬美元至 6000 萬美元之間

●營運中或興建中快充站年底前達到 3400-4000 個。

這項財測略低於華爾街的預期。Refinitiv 調查的分析師平均預計 2023 年營收將達 1.537 億美元。