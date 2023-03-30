時勢造英雄 美股晶片類股強漲 最糟時刻可能已過

在 ChatGPT 浪潮的助力下，今年晶片股成為美股中的明星類股，費城半導體指數 (SOX-US) 大幅反彈，今年來漲幅超過 24%，遠遠跑贏標普 500 指數。

費城半導體指數是全球半導體周期的重要觀察指標。成分股中，輝達 (NVDA-US) 股價今年來強勢飆漲逾 80%，居漲幅榜首；AMD

(AMD-US)、Lattice Semiconductor Corp (LSCC-US) 漲逾 40%，美光科技 (MU-US)、台積電 (TSM-US)、ASML (ASML-US) 等均漲逾 20%。

隨著 Fed 降息預期漸增，科技業估計受益最大；仍然處於谷底的半導體類股可能會成為市場的金雞母。

金融服務商 Raymond James 分析師表示，得益於通膨壓力緩解、中國重新開放，以及人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML)、高級駕駛輔助系統 (ADAS) 和電動車 (EV) 對晶片的應用等長期趨勢，對下半年晶片業的復甦持樂觀態度。並預計芯片庫存將轉趨正常化。

摩根士丹利之前曾預計，2023 年下半年將是半導體重啟復甦周期的重要時間點。該行認為，產業庫存周期的最糟時間點可能最早出現在去年第 4 季，最晚出現在今年的第 1 季末，而股價往往在庫存周期出現拐點之前觸底。

此外，記憶晶片製造商美光科技近日也上修本季財測。CEO 梅洛特拉 (Sanjay Mehrotra) 預測，隨著最近幾個月庫存過剩的問題解決，「產業的供需平衡將逐步改善」。不過，值得注意的是，美光公司仍將進一步裁員。

不過，仍有分析師警告：即使 Fed 上周的利率決策比市場預期的更加鴿派，但鮑爾也強調，FOMC 預計今年不會降息。熊市可能更接近尾聲，但投資人應該更現實地看待近期波動加劇的可能性。在這種情況下，科技股的表現可能很容現遜於大盤。