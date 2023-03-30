研究：特斯拉至今在美僅裝設3000個屋頂太陽能系統

根據 Wood Mackenzie 的最新研究，自 7 年前開始宣傳以來，特斯拉 (TSLA-US) 只在美國安裝了 3000 個太陽能屋頂系統。

該安裝率遠低於特斯拉對其之前所謂的「太陽能玻璃」屋瓦的預測和雄心。Wood Mackenzie 指出，特斯拉在 2019 年底曾表示其目標是每周製造 1000 個太陽能屋頂，並在 2020 年上半年每周安裝 1000 個。

這是特斯拉 CEO 馬斯克在 2016 年收購 SolarCity 之後，對其太陽能業務整合到電動車公司的努力的最新訊息。SolarCity 是一家太陽能安裝商，由馬斯克協助其表兄弟彼得和林登里夫創立和經營。

Wood Mackenzie 表示，截至 2022 年，特斯拉太陽能屋頂的平均每周安裝量僅有 21 個。研究顯示，去年第 1 季，特斯拉在美國的平均每周安裝量達到 32 個。

2016 年 10 月，馬斯克首次推出疊瓦式太陽能電池板，當時他正試圖設服股東對特斯拉以 26 億美元收購 SolarCity。後來證實他在一次行銷活動中展示的瓦片甚至根本不是原型。馬斯克在 SolarCity 投入大量資金，並擔任董事會主席，他同時還掌管特斯拉和 SpaceX。

一群特斯拉股東最終就這筆交易起訴了特斯拉和馬斯克。去年，德拉瓦州衡平法院裁定馬斯克勝訴。但股東的律師周三 (29 日) 在德拉瓦州最高法院提出上訴，提出了開庭陳詞。

股東們聲稱，特斯拉收購 SolarCity 相當於一項救助，並受到馬斯克的推動，因為他的個人財富和聲譽受到威脅。馬斯克否認曾向特斯拉董事會施壓要求其完成收購 SolarCity 的交易。根據報導，如果他輸了官司，可能被迫支付超過 20 億美元。

雖然特斯拉的太陽能屋頂業績艱難，但該公司的傳統太陽能電池板在市場上仍具吸引力。

Mackenzie Wood 研究人員指出，從 2016 年到 2020 年，傳統的太陽能電池板安裝量大幅縮減，但隨著住宅太陽能產業的更全面成長，數量一直在上升。研究人員表示，特斯拉安裝的傳統太陽能電池板系統 2021 年發電量為 156 兆瓦，2022 年為 248 兆瓦。

根據 Wood Mackenzie 的數據，在 2022 年美國新建的約 500 萬個屋頂中，特斯拉太陽能屋頂的占比不到 0.03%。