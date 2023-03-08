太陽能原料成本降 下游模組廠樂觀看

研調 TrendForce 今 (8) 日表示，隨著上游矽料、矽片與電池等價格自 3 月起開始鬆動，下游模組廠成本壓力可望緩解，加上旺季提前到來，相關業者皆樂觀看待 3 月及以後的發展。

研調指出，矽料業者為抑制去年 12 月以來價格斷崖式下跌，一線廠開始節制矽料供給量，使價格春節前止跌反彈，並急速回升至目前每公斤人民幣 220-240 元，但隨著相關業者並未下調開工率，庫存已開始出現堆積，價格也止漲，3 月轉跌 3.2%。

矽片方面，隨著矽料開始放量，矽片企業的產能利用率也快速提升，市場供需緊俏狀況 2 月下旬已開始緩解，價格上漲動力不足，加上今年矽片新產能將大量開出，整體價格也回檔。

電池方面，儘管龍頭廠 2 月後大幅上調電池價格，帶動整體電池價格重回每瓦人民幣 1.1 元，但隨著上游材料價格下跌，相關業者也難獨善其身，預估 3 月價格小跌 3.6%，待上游材料價格明顯回落後，電池片將同步回歸合理價格區間。

太陽能模組方面，隨著原料成本下滑，價格也可望回歸正常，可更有效刺激終端裝機需求，加上旺季較往年提早到來，各家模組廠對 3 月以後的市場持樂觀態度，未來將持續觀察中國太陽能產業鏈價格波動，以及海外政策等影響。