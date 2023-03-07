金管會3/9找臉書、Google開會 商議防堵投資詐騙源頭辦法

為防堵投資詐騙訊息源頭，金管會預計 9 日邀集 Google、Meta(臉書)2 大社群平台業者與 NCC、數位部、公平會等部會開會，一起集思廣益思考如何從源頭阻斷詐騙廣告，向詐騙集團宣戰。

投資詐騙訊息無孔不入，社群平台經常可見公眾人物遭冒用推薦投資，就連金管會主委黃天牧也曾遭盜用，冒用其名義推薦股票，為阻斷詐騙訊息源頭，金管會將在 9 日邀集 Google、Meta 等 2 家社群平台，以及 NCC、數位部、公平會等相關部會單位一起討論，如何阻斷投資詐騙源頭。

金管會證期局副局長張子敏今 (7) 日表示，9 日開會將請刑事局說明，目前社群媒體投資詐騙的現況，同時也將請社群平台業者說明，對於理財投資廣告的管理機制，盼能透過部會與業者攜手合作，從源頭阻斷投資詐騙廣告，避免民眾遭誤導受騙。

根據金管會規劃，9 日會議的與會單位還包括：法務部調查局、內政部刑事局、金管會駐會檢察官、台灣高等檢察署等，希望以建立連繫平台的方式，讓未來出現在社群平台的詐騙廣告能因此杜絕。

因應金融詐騙案件層出不窮，且有越來越多詐騙廣告透過臉書、Line 等社群軟體以投資名義行詐騙之實，且詐騙金額動輒百萬元起跳，金管會日前在財委會上透露，將邀集社群媒體業者共同與部會機關討論，共同商議如何從源頭攔截非法假資訊。

