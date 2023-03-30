北市放大6000元刺激消費 登錄發票可抽最大獎500萬元

為響應全民共享經濟成果普發 6000 元政策，台北市政府今 (30) 日推出「Let"s 購台北 消費歡樂送」活動，4 月 1 日起，民眾於北市任一店家單筆消費滿 200 元，並登錄發票或收據，就有機會抽中最大獎現金 500 萬元。

台北市長蔣萬安表示，市府為鼓勵希望大家大力消費、提升疫情後的經濟，配合中央普發現金 6000 元，規劃了放大消費的活動。從 4 月 1 日到 5 月 31 日，整整 2 個月，各位朋友只要到台北市任何一個店家消費單筆 200 元，就可以抽大獎。

蔣萬安指出，只要把發票留著，登錄到我們的系統，週週抽、月月送，只要 200 元，就可以抽最大獎─500 萬現金。除了最大獎外，還有汽車、3C、iPhone、黃金、智能家電等，獎品非常豐富。

市府也規劃了五大優惠：大家如果喜歡藝文，走進北市各個藝文場館看看表演，文化局也有推出促銷方案，或是體驗觀光旅遊的各項優惠；喜愛體育的朋友，為了促進大家運動，在清明連假或是這兩個月，也可以利用這個手上中央給的六千現金，北市 17 家運動中心推出每「1」位民眾只要消費「6000」元購買指定課程或項目，即可享有價值「8000」元以上之商品或服務。

此外，觀光傳播局也攜手北市百間旅館、景點、雙層觀光巴士及餐車共推各項旅遊優惠，最高可享入住北市 4 晚只要 6000 元。

許多景點也提出超值優惠，觀傳局指出，民眾在活動期間到特定景點打卡，並 hashtag「#6000funtaipei」，就能享門票優惠或滿額贈禮優惠；例如松山文創園區響應消費集點換好禮活動，凡於指定店家消費，一元可集一點，累計消費滿額即可兌換限量萬元好禮；台北 101 觀景台在 3 月 30 日至 4 月 30 日期間，12 歲以下兒童兩人同行一人免費。