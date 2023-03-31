4月新制懶人包 北高生育補助加碼、北北基計程車漲價

時序進入 4 月，又有許多新制即將上路，除了國人最關心的普發現金 6000 元將入袋，北、高兩市不約而同祭出生育補助加碼政策，不過，受通膨影響，全台電價及北北基計程車都要漲價了，此外，還有許多交通新規定和生活小確幸，《鉅亨網》幫讀者整理懶人包，一文看完就能快速掌握重點。

●全民普發現金 6000 元

全民普發現金 6000 元，共有 5 種領取管道，其中，直接入帳的弱勢族群、造冊發放的特定偏鄉，以及首批完成登記入帳的民眾等 3 類人，最快 4 月 6 日就能獲得現金 6000 元，而 ATM 領現預計 4 月 10 日開放，郵局領現則於 4 月 17 日開放。

●北北基計程車漲價

受到疫情、油價、通膨等壓力影響，北北基計程車跳錶價 4 月 1 日起調漲，起程運價從 70 元調升至 85 元，續程每 200 公尺加 5 元，延滯時間計算基準為車速每小時 5 公里以下，由累計每 80 秒 5 元調整至每 60 秒 5 元。另外，夜間 11 點至隔日晨 6 時為夜間加成時段，每趟次加收 20 元 (以上車時間為準)。

●4 月起平均電價調漲 11%

考量燃料價格仍處高檔，造成台電巨大經營壓力，經濟部電價費率審議會決議，高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價 17%，住宅 701~1000 度、小商店 1501~3000 度微調 3%，為提高節能誘因，住宅用電 1001 度以上調漲 10%、小商店 3001 度以上調漲 5%，自 4 月 1 日開始實施。考量照顧民生，住宅用電 700 度以下、小商店 1500 度以下、農漁及學校用電不予調漲，換算整體平均電價調漲 11%。此外，產業 2022 年下半年用電衰退 10% 以上者調幅減半。

●使用牌照稅 4/1 開徵

今年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅於 4 月 1 日開徵，繳納期限原至 4 月 30 日止，因適逢例假日及銀行業於 5 月 1 日勞動節放假，繳納期限順延至 5 月 2 日 (星期二)，提醒民眾記得如期繳納，若逾期繳納者，每逾 3 日將加徵 1% 滯納金，最高加徵 10%。完全以電能為動力之電動車免徵使用牌照稅，期限延長至 2025 年 12 月 31 日，民眾不須提出申請。

●汽車未禮讓行人罰 3600 元

為了擺脫「行人地獄」惡名，交通部已完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正程序，自 3 月 31 日起，駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行 (禁止行人穿越路段除外)，小型車與大型車起罰金額從 2000 元、2800 元，一律提高至 3600 元，機車維持 1200 元罰金。

行經行人穿越道及轉彎時，未禮讓帶白手杖或導盲犬的視障者通過，小型車起罰金額從 3600 元提高至 4800 元、大型車從 4500 元提高到 7200 元，機車維持 2400 元。

此外，未依規定或標誌、標線、號誌指示行駛；支線道車未暫停讓幹線道車先行；少線道車未暫停讓多線道車先行；轉彎車未暫停讓直行車先行，左方車未暫停讓右方車先行；遇閃光紅燈未先停再開等 5 種情形，修法後，小型車罰金提高至 1500 元、大型車 1800 元、機車 1200 元。

●機車道路訓練有補助

公路總局 4 月將試辦機車駕訓班道路訓練計畫，課程總計 3 小時，路線以 3 公里為原則，第一階段將於全台 7 處監理所轄下 14 家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，訓練項目包括左右轉彎、兩段式左轉、停車號誌管制等，對象鎖定已於駕訓班考取機車駕照者，並提供 2000 名 1200 元補助，盼提升機車新手防禦駕駛觀念。

●加熱菸從重課徵

《菸酒稅法》第 7 條修正通過，自今年 4 月 1 日施行，未來加熱菸將以重量與支數為單位從重課稅。舉例來說，廠商若在國內產製經衛福部核定通過健康風險評估的加熱菸，每千支重量為 0.8 公斤，若是以千支來計算，菸稅即為 1590×1 (千支)＝ 1950 元；但以公斤來計算，1590 元 ×0.8 (公斤)＝ 1272 元，就會以千支為計稅單位；反之，每千支重量如果超過 1 公斤應以公斤計算即取稅額較高者為計稅單位。

●北市生育獎勵金加倍

台北市長蔣萬安兌現政見，生育獎勵金加倍，生 1 胎子女可領 4 萬元、2 胎 4.5 萬元、3 胎以上 5 萬元，北市府表示，4 月 4 日 (含當日) 以前出生的新生兒，只要父母其中一方在北北基連續設籍期間滿 10 個月，且最後申請時設籍在台北市即可請領。

●北市友善托育補助取消稅率限制

北市 4 月 4 日起取消稅率限制，並針對就托準公共托嬰中心及居家托育人員的兒童，加碼友善托育補助 1000 元，從每月 4000 元增至 5000 元；第 2 胎以上兒童自 6000 元提高為 7000 元，加上中央準公共托育補助 8500 元，家長負擔從 7000-1 萬元降至 6000-9000 元。

●高市生育津貼再加碼

高雄市政府祭出生育津貼再加碼，只要符合父或母一方設籍高雄市滿 1 年的新生兒，今年 4 月起，原本第 1 胎 2 萬元、第 2 胎 2 萬元各加碼 1 萬元津貼，第 3 胎 (含以上) 維持每名 3 萬元。此外，一般新生兒家庭也可選擇不領取補助，以換取價值第 1 胎 3 萬、第 2 胎 4 萬或第 3 胎 6 萬的「坐月子到宅服務」；經濟弱勢產婦則可同時領取生育津貼及坐月子到宅服務補助。

●桃園 YouBike 免費時間延長

桃園市 YouBike 免費優惠時間由「前 30 分鐘」升級至「前 1 小時」，最多約可騎乘 10 公里，自 4 月起上路，目前轄內共有 407 站、1 萬多輛自行車，預計將有 190 萬人次受惠，騎乘次數可望成長 15%。

●新竹縣敬老禮金 1 萬元來了

新竹縣政府今年續發敬老禮金 1 萬元，自 4 月 1 日起到 9 月 30 日受理申請，發放對象須符合三要件，一、今年年滿 65 歲；二、民國 94 年 8 月 1 日以後設籍新竹縣；三、截至申請日當日已持續設籍滿 10 年者。若去年已申請並審核通過的長輩，今年可免重新申請。敬老禮金設有排富條款，一、110 年個人綜合所得總額超過 50 萬元；二、個人土地及房屋公告現值總額超過 500 萬元；三、領有軍公教退休 (職) 金 (含政務、公營事業)；四、領有老農 (漁) 福利津貼；五、領有榮民就養給與。

●故宮南院空氣品質維護區

嘉義縣政府劃設故宮南院空氣品質維護區，4 月 1 日起實施，進入故宮南院的柴油大客車應取得自主管理優級標章或排放空氣污染物檢驗合格，違者將依空氣污染防制法第 76 條規定，處車輛使用人或所有人 500 元以上、6 萬元以下罰鍰。管制範圍還包括嘉義縣立永慶高中、長庚科技大學嘉義分部與嘉義長庚醫院。

●國際旅客 5000 元消費金

觀光局推出加速擴大吸引國際觀光客方案，來台自由行的旅客有機會獲得 5000 元消費金，擬以電子票證儲值的方式發放；為鼓勵國內接待旅行社、國外組團旅行社共同合作招攬境外團體旅客來台，來台旅行團每團達 8 人 (含) 以上，提供國內接待旅行社、國外組團旅行社獎助金，每團可獎助 1 萬元，每團 15 人以上獎助至 2 萬元，共獎助 9 萬個團，目標在 4 月 15 日上路。