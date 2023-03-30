桃機公司5月啟動徵才 缺額45名月薪上看74K

為擴大服務量能及推動重大工程建設，桃園機場公司今 (30) 日宣布，將於 5 月啟動 2023 年人才招募計畫，預計公開甄選 45 名工程、行政管理、運輸管理及身心障礙類組等新進人員，本次招募的人員起薪自 3 萬 6000 元起，最高達 7 萬 4000 元。

桃機公司表示，解封後國際航空明顯復甦，今年 2 月客運量為 202 萬 8972 人次，較去年同期增加 2030%；3 月客運量已恢復至疫情前 (2019 年) 的 6 成、航機架次更已於 3 月底恢復超過 7 成。

桃機公司指出，因應各項重大工程帶來的營運發展需求，近期規劃甄選理工、營運及行政管理等職務，報考者須具備相關專業及工作經驗；另也釋出 10 餘名無須工作經驗的職缺，包含身心障礙身份類組，僅需檢具符合職缺需求的學歷與英語檢定等證明即可報考。

桃機公司表示，本次甄選分為筆試及面試兩階段測驗，筆試日期預定於 5 月中旬、面試預定於 6 月中旬，其中參加第二階段面試者，須於面試前提供學、經歷、英語檢定 6 年內成績及相關證照等證明文件。

桃機此次完整甄選內容將於 4 月下旬公告於機場公司官網之「人力資源 - 人才招募」專區。測驗日期如有異動，將依機場公司官網及委託辦理試務機構公告為主。

桃園國際機場自明 (31) 日起將向轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」，每位 500 元，由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準。交通部預估，今年可收取約 5.5 億元轉機過境費，將用於挹注桃機營業基金。