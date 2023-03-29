燦坤今年營運保守看 力拚搶攻普發6000元商機

3C 通路商燦坤 (2430-TW) 董事長林技典今 (29) 日表示，政府普發現金 6000 元即將上路，期望營收貢獻金額超過去年的五倍券，不過整體受到大環境景氣影響，今年營運仍保守看待。

林技典分析，去年祭出五倍券的整體規模約 1200 億元，今年政府普發現金 6000 元，規模約 1400 億元，預期只有半數 700 億元會留到市場，加上屬於熱錢，效益只會出現在 4 月，5 月因遇上繳稅季難搶商機。

他進一步說，燦坤去年來自五倍券的營收貢獻，超過 10 億元，期望今年祭出多重優惠下，6000 元現金的營收貢獻規模可以超越五倍券。

展望今年，林技典表示，今年受到外部影響、景氣環境不佳，對於營運表現也保守看待，因此提振消費者的信心與意願很重要，因此會邀請各大品牌，提供促銷活動刺激消費。

展店策略方面，林技典說，目前全台共有 294 家門市，今年門市總數將小幅增加至 300 家，預計 4 月會再樹林、湖口各開一間門市，另外也會隨著商圈更替進行閉店與重新改裝門市。

林技典補充，儘管過去三年，疫情讓消費者有線上購物的習慣，不過從外商亞馬遜裁員消息來看，實體通路還是有存在的必要性，其主要優勢在於體驗、人員專業與服務。

燦坤今日號召百大 3C 品牌聯合響應全民經濟成果共享，針對「6000 元現金普發」共同提出加倍兔回饋方案，串聯「雨過天青 會員特典」優惠活動雙雙起跑，3 月 30 日至 4 月 9 日連續 11 天會員特典期間，獨家加碼指定專區加倍現折最高 6000 元等優惠活動。