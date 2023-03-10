和泰車體新廠啟用 搶商用車客製版圖

和泰車 (2207-TW) 今 (10) 日宣布，為因應日漸成長的商用車市場，並滿足顧客多元且各種客製化需求，成立和泰車體製造公司，今日新廠於彰化溪州落成啟用，占地約 2 萬坪。

和泰車除本業車輛銷售外，近年積極多角化跨足周邊價值鏈，包括租賃配件、保險、MaaS 移動服務等各領域，其中，在商用車市場，多年來代理 HINO 日野品牌以販賣車體底盤為主，此次為因應日漸成長的商用車市場，成立和泰車體製造公司。

和泰車指出，設廠於彰化，主要是考量物流運輸便利，且中台灣具完備的車體供應鏈優勢。

和泰車體製造公司於 2021 年 4 月與長源汽車、鉅巃車體共同合資成立，資本額為 10 億元，由和泰車持股 50%，長源汽車 20%，而鉅巃車體持有 30%。

為更發揮生產製造及銷售專業分工的成效，和泰車已轉投資 4000 萬元，成立和泰車體銷售公司，藉此擴大和泰車體完成車的銷售業務。

和泰車進一步說明，和泰車體可針對貨車和巴士進行改裝與客製化打造，貨車類包括 TOYOTA TOWN ACE 輕型商用車，供應帆布蓬柵式、常溫 / 保溫廂、冷藏 / 冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等； HINO 5 噸貨車產品型式有框式木床、常溫廂、冷藏 / 冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等，巴士類型則有客運車體、特種車 (捐血車、福祉車)、遊覽車等。

除了商用車車體打造，和泰車體工廠內設置國內車體廠首見新車檢驗線，大幅簡化以往經銷商須將車輛駕駛至監理所驗車的繁雜手續，可減少新車移動時間，並提高領牌作業的便利性。

另外，和泰車體也與和潤企業攜手合作，利用廠區的屋頂進行太陽能發電，以目前的建置裝置發電量可輸出約 2799.5KW。

展望未來，和泰車表示，將厚植 TOYOTA、HINO 品牌在台灣商用車市場的根基。