和泰車氫能電動車TOYOTA MIRAI將亮相 明年初試運行

和泰車 (2207-TW) 今 (20) 日宣布，為響應政府 2050 淨零排放策略，與國內工業氣體領導廠商聯華林德合作，首度專案引進最新氫能電動車 TOYOTA MIRAI，預計於明 (2024) 年初展開試運行計畫。

和泰車說明，聯華林德規劃於今年在台南樹谷園區完成加氫站建置，並於 2024 年年初正式展開試運行計劃，雙方將邁出氫能電動車 (FCEV/Fuel Cell Electric Vehicle) 在國內發展的第一步，並期許能協助政府完善相關的法令規範。

為讓國人更了解氫能科技和 TOYOTA 碳中和中長期戰略，和泰車也將於 4 月 12 日至 15 日於「台灣國際智慧移動展」中，展出 TOYOTA 最新氫能科技的電動化車款 MIRAI，以及 TOYOTA 的氫能電池模組與儲氫瓶科技。

和泰車致力推廣淨零碳排，目前已正式導入純電車 BEV(Battery Electric Vehicle)、PHEV(Plug-In Electric Vehicle) 和 HEV(Hybrid Electric Vehicle) 等各式電動化車輛。

和泰車說明，在低碳運具中， FCEV 除具有行駛過程零碳排放的優點，也不會產生因 BEV 大電池生產和報廢回收，造成的碳排和其他汙染物。

FCEV 在歐美、日本和韓國等地區已有許多營運實績，去年全球 FCEV 銷量超過 2 萬台，且銷量穩定成長中，和泰車認為，FCEV 在全球電動化車輛市場的重要性日趨提高，而在國內，隨著政府提出氫能載具示範計畫和建置加氫站，將加速氫能運具推動。