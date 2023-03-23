專家：一旦人們對銀行業信心恢復 比特幣漲勢將會消失

華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，他相信一旦人們對銀行業的信心恢復，比特幣近期的漲勢恐怕會消退。

在銀行業危機發生後，比特幣已經上漲約 38%，也較去年 11 月低點上漲約 76%。比特幣上漲的原因，似乎與人們對金融業信心減弱有關，投資人因此轉向去中心化數位資產。

不過，比特幣在不到兩週內暴漲近 50% 後出現回調，是因美國三家地區性銀行倒閉，Fed 宣布緊急貸款計畫以支撐這些機構和整個銀行體系內的儲戶存款安全。

Siegel 說：「當初人們就是因為不信任銀行體系，認為經濟需要另一種選擇，比特幣因此應運而生。而這樣的說法也在近期推動比特幣在一週內上漲了 30%。」

Siegel 也說：「我的感覺是，當人們再次認為將錢存在銀行很安全時，比特幣就會再度回落。」

Castle Funds 投資長 Peter Eberle 也表示，由於投資者尋求銀行存款多元化，以及 Fed 向金融系統注入流動性，也是激起此前比特幣漲勢的原因。

與此同時，比特幣與美股走勢的關連性降低。根據 CoinMetrics 提供的數據，上周五比特幣與標普 500 間的 30 日相關係數，自 2021 年 9 月以來首次降至 0.2 以下。

有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德 (Cathie Wood) 曾表示，加密是解決傳統金融體系中核心失敗點、不透明和監管錯誤的解決方案。她近期預測，到 2030 年，比特幣的價值將從目前的低點反彈，最終將達到 148 萬美元。

根據 CoinDesk 數據，比特幣過去 24 小時內下跌約 2%，週三低點達 26,685 美元。