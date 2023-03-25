分析師：比特幣走勢像2021年第一季 但波動可能加劇

市場上最大的加密貨幣比特幣 (BTC) 的飆升，引起了投資者和分析師的關注，許多人將其與比特幣在 2021 年第一季的表現相提並論。儘管相似之處驚人，但一些專家警告，不要假設歷史一定會重演。
根據市場觀察家 Maartunn 的說法，比特幣當前的價格走勢，與它在 2021 年第一季的表現非常類似。
Maartunn 表示，雖然這並不一定意味著它會重演，但重要的是，不要忽視當前市場狀況與 2021 年第一季的雷同之處，這可能導致波動加劇。
另一位分析師 CryptoCon 認為，如果比特幣要開啟下一波牛市，那麼可能會見到一波價格調整，這是健康而且必要的修正。
這在比特幣過去的走勢很常見到，通常在價格突破 50 日指數移動平均線 (EMA) 之後。CryptoCon 表示，比較當前與 2021 年第一季的走勢，修正可能有助於促進比特幣市場更加穩定和可持續發展。
若比特幣價格回落，多頭是否能捍衛 24000 美元和 25000 美元的區間變得更為重要。這個區間一直是當前上漲趨勢中買入比特幣的重要吸籌區，穩定保持在這一水準之上，被視為接下來能否挑戰 3 萬美元的關鍵。
然而，如果比特幣價格出現拋售，加密貨幣繼續跌破 24000 美元大關，21000 美元和 19000 美元則會是許多分析師關注的護衛底線。