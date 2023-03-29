幣安又見大量資金流出 但比特幣仍快速反彈 重回28000美元上方

在幣安 (Binance) 面臨的問題繼續增加之際，交易員從這家全球最大的加密貨幣交易所撤出了 21 億美元的資金。

不過，相關利空似乎只帶給當前加密貨幣小幅衝擊，僅回跌了幾個小時，並在台北時間周三 (29 日) 加速反彈。

截至台北時間 15:51，比特幣報 28151 美元，24 小時漲 4.5%，以太幣也重回 1800 美元上方，報 1808 美元，24 小時漲 4.9%。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周一控告幣安，指這家交易所在美國非法經營，並違反了旨在防止非法金融活動的規則。

在去年夏天將比特幣現貨交易手續費降至零後，幣安於上周宣布將再次開始收取這項費用。該公司還曾因修復一個軟體問題而暫停現貨交易數小時。

根據加密貨幣數據提供商 Nansen 的數據，截至周一晚間，幣安在以太坊區塊鏈上的七日淨資金流出達 21 億美元。

Nansen 指出，這並非幣安近期遭遇的最大提款，據報導，去年 12 月 13 日，幣安當天處理了價值 30 億美元的提款。

Thanefield Capital 的進一步分析發現，在幣安被訴之前幾個小時，包括 Coinbase 和 Kraken 在內，有多個交易所共計 15 億美元資金，以穩定幣形式流出。在提起訴訟僅 1 小時內，幣安交易所又流出 2.4 億美元。

Nansen 補充說，在接下來的 12 小時內，又有超過 4 億美元被提取到基於以太坊的基金中。

據 Nansen 稱，儘管有這些大量提款，幣安仍持有價值超過 630 億美元的加密資產，包括 190 億美元的 USDT、價值 145 億美元的比特幣和 75 億美元的以太幣，以及其他幾種代幣。