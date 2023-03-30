台北生技園區啟用 年產值衝500億元

台北生技園區今 (30) 日舉行落成啟用典禮，目前已經有 51 家企業單位取得進駐資格，其中有 30 家生技醫療企業即將進駐，預期將引進逾 3000 個就業人口，帶動生技年產值 500 億元。

台北生技園區是由世康開發公司興建，根據世康開發內部統計，預計進駐的生技醫療企業已超過 30 家，以生技新藥、細胞治療、生技服務、高階醫材及智慧健康等 5 大類占比最高，顯示台灣生技業對台北生技園區需求十分強烈。

台北生技園區為全國首件聚焦生技產業發展的 BOT 開發案，基地面積超過 1.5 公頃，由世康開發興建總樓地板面積近 3 萬坪的生技大樓，並設置逾 5000 坪生醫創新育成中心及近 1.2 萬坪的產業空間。

該大樓設置研發、試量產、商辦合一的產業空間，引進技術研發中後期或規模較為成熟的生技業，其中育成中心，除了常駐培育空間可供近 30 家廠商進駐外，另設有共用儀器區域、核心區域、產業交流空間等，提供 40 席共用實驗區座位、9 間 P1、P2 等實驗室、1 間試量產製程實作示範區域等研發量產專業場域。

此外，世康公司將精準對位進駐廠商需求，投資新台幣 2 億元的共用儀器，減輕新創企業團隊購置儀器設備負擔，打造台北生技園區研發、營運、產業交流的優質環境。