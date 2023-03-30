金管會納管虛擬貨幣 公布9大指導原則

虛擬貨幣將由金管會納管。金管會今 (30) 日擬定三大管理方向，包括「訂定指導原則」、「推動相關協會組織訂定自律規範」，以及「透過部會協力」等方式漸進式進行，其中指導原則部分則有 9 大原則，包含資產分離保管、機構查核等，以保障投資人權益。

首先是訂定指導原則，金管會將根據洗錢防制法規定，督促業者自律及資訊揭露透明之原則，訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 指導原則」，包括：資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易之公正與透明度、洗錢防制、客戶 (消費者) 權益保護、資訊安全、營運系統與冷熱錢包管理及機構查核等面向提出管理架構等 9 大指導原則。

金管會證期局副局長高晶萍解釋，以資訊揭露來說，將以平台本身為主，透過資產分離方式，將虛擬貨幣放在冷錢包，法定貨幣則要存放在銀行的信託帳戶，以此保障客戶權益，但實際執行細節則需要與區塊鏈大聯盟、台灣金融科技協會 2 大公會研議。

第二、推動 VASP 相關協會等組織並訂定自律規範。金管會表示，上述 9 大指導原則訂定後，將洽請 VASP 業者推動業界自律，由 VASP 公 (協) 會依據指導原則訂定自律規範。

金管會表示，期望透過以大型業者帶動小型業者，引導業者強化內部控制，提升客戶權益保障。

第三、透過其他部會共同協力，金管會表示，虛擬資產涉跨部會業務，須各部會共同協力合作，以強化國內 VASP 業者自律成熟度及累積管理經驗，並持續蒐集觀察國際組織及各國主管機關之監理發展方向，以研擬合適之法制規範方向。

金管會副主委邱淑貞表示，虛擬貨幣的管理作業主要由證期局負責，目前國內共有 25 家業者申報，但她也坦言，目前暫時不打算將虛擬貨幣列為特許事業進行管理，初期將由洗錢防制角度出發，由「虛擬通貨平台由自己自律做起，以此提高客戶信心」的方向循序漸進，並參考國際發展機制，持續檢討修正管理制度。



