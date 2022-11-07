南港輪胎衝刺代工合作 世界明珠總銷額已340億元

南港輪胎 (2101-TW) 今 (7) 日召開法說，南港表示，第二代電動車胎明年將上市，持續與全球一級大廠擴大代工合作，也有新代工案討論中，相關效益將從明年第二季起發酵；至於「世界明珠」開發案，目前銷售額達 340 億元，總銷金額估 800 億元，2024 年中起陸續交屋。

為因應美國雙反政策對營運的衝擊，南港近來逐步調整銷售市場，積極開發新市場與新車胎，包括研發電動車胎、沙漠車胎等。南港表示，已完成第二代高性能電動車胎開發，將於明年正式上市，目前已積極與客戶接洽進行後續規劃。

南港也持續深化全球品牌代工業務，南港指出，已與全球一級大廠擴大代工合作，雙方合作市場除北美外，也拓展至中東、非洲等，預計明年 4、5 月開始出貨，年銷售量將達 40-50 萬條，合作品項包括夏胎、雪胎 ，未來將更著重高附加價值的 UHP(高性能胎) 與 SUV 胎。

南港說，近期也有新的代工案在討論中，協助歐洲通路商進行自有品牌開發，目前進入產品設計的價格議定階段，今年底將正式啟動，預估明年第三季後，年需求量將達 20 萬條。

展望後市，南港指出，今年全球車市受俄烏戰爭與晶片短缺雙重影響，由預期的緩漲轉為回跌，明年經濟變數仍多，但在疫情與晶片短缺持續獲緩解，加上市場對汽車需求持穩，預期明年後車市將呈現穩定成長的長期趨勢。

至於世界明珠開發案，南港指出，目前全案工程進度超過 54%，銷售方面，住宅 B 至 F 棟 17 樓以下接近完銷，銷售率達 7 成，H 棟辦公大樓也近完銷，其中 H 棟辦公大樓將於 2024 年中開始交屋。