國產明年業績樂觀 南港開發案動土預計2027年完工

混凝土大廠國產 (2504-TW) 南港大型開發案今 (22) 日動土，整體開發的時程預計 4 年半，將在 2027 年完工。而對於明年展望，董事長徐蘭英認為，科技廠辦、重大工程、危老都更都將成為業績持續樂觀的動能。

徐蘭英表示，目前各縣市政府全力發展科技走廊，加上很多科技大廠跟著台積電 (2330-TW) 一同擴廠建設，而高科技廠追求快速完工、不能斷料，國產在全台有 28 座混凝土廠，是國內唯一有實力三角衛星協作，可大量且快速澆鑄大型建設。

徐蘭英進一步指出，隨著各縣市更加重視都更危老重建，也帶來剛性需求，國產也跟著趨勢走，同樣挹注業績表現，毛利率也可望持穩，且未來南港大型開發案完工

國產南港大型開發案基地占地約 6500 坪，預估開發總樓地板面積約 6 萬餘坪，規劃為 A、B 兩重建區段，A 區段為國產完全持有的商辦大樓，B 區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓。

徐蘭英表示，國產未來持有的商辦樓地板面積，總數共可達約 4.6 萬坪及約 550 個停車位，未來 A 棟除了集團總部外，其餘將以出租為主，而 B 棟則視情況處分出售，整體潛在開發利益龐大。

國產目前在全台灣不僅擁有超過 45 萬坪的土地資產、還有遍佈各縣市的 28 座混凝土廠，徐蘭英透露，目前桃園及八德廠因鄰近市區，不排除尋找合適的地點遷移、評估進行資產活化。

國產集團總裁林孝信指出，公司持有土地已 68 年，活化後創造的利益將超過千倍。國產在 1954 年南港路三段創立，當年的起家厝台北廠，在時代巨輪的轉動下，即將華麗轉身，成為鍍金的南港大型開發案。