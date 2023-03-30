美國電池採購指南將公布 影響電動汽車稅收抵免資格

美國財政部官員表示，電動汽車稅收抵免電池採購要求指導意見，將於當地時間周五 (31 日) 公布，這將導致獲得全部或部分抵免的車輛減少。

去年 12 月，財政部決定在 3 月之前不發布擬議中的電池採購規則指南，這讓一些實際上不符合新要求的電動汽車，在 2023 年規則生效前，有幾個月的時間可以享受減免，美國部分政界人士對此多有批評。

官員表示，拜登政府認為，隨著時間的推移，在汽車製造商改造供應鏈以滿足關鍵的礦物和電池組件規則的背景下，稅收抵免將提振電動汽車的銷量。不過，目前並不清楚有多少電動汽車將失去或減少稅收抵免。

特斯拉 (TSLA-US) 周四表示，Model 3 電動汽車享受的 7500 美元稅收抵免，可能在 3 月 31 日之前被削減，這取決於美國財政部就電池組件來源發布的指導意見。

白宮顧問 John Podesta 在周二舉行的一次會議上表示，在注意到政府錯過了法律規定的 12 月 31 日最後期限後，相關指導意見將於本周五發布。

根據最新規定，如要獲得 3750 美元的免稅額度，電池中 50% 的價值，需要來自北美或在北美組裝，且電池關鍵礦物中的 40%，需要來自美國或其自由貿易協議夥伴國家。這些數字每年將上升 10 個百分點。

汽車行業官員表示，指導意見必須回答關於如何對礦物和零組件進行分類的複雜問題。

美國和日本周二簽署了一項關於電動車電池礦物原料的貿易協議，這將使更多日本車企獲得 7500 美元的美國電動車稅收優惠。

財政部 2 月初表示，在修訂其車輛分類定義後，將使更多特斯拉、福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 和 Volkswagen 的電動汽車，有資格獲得最高 7500 美元的稅收抵免。