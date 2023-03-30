3 月 30 日，OKX 宣佈將向 FTX 債權人移交約 1.57 億美元與 FTX 和 Alameda 相關的凍結資產。

2022 年 11 月 FTX 崩盤後，OKX 主動發起調查，以確定平台上是否存在與 FTX 相關的交易，當發現與 FTX 和 Alameda Research 相關的資產和賬戶時，OKX 立即採取行動凍結相關賬戶並保護資產。

OKX 一直以用戶至上為原則，未來，OKX 將繼續與 FTX 債權人和執法人員合作，希望這些資產最終能通過破產程序返還給 FTX 用戶。