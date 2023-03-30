〈焦點股〉欣興獲投信連9日回補 滾量上漲5%站回5日線

欣興 (3037-TW) 受惠產能利用率可望回升，投信已連續買超 9 個交易日，回補張數達 1.7 萬張，今 (24) 日早盤成交爆大量逾 2.8 萬張，重新站上 5 日線，股價最高 148 元，但 150 元壓力仍大。

同時，欣興帶量走高，也推升包括南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 股價早盤同步走揚。

欣興 2023 年 1 月營收跌破百億元大關後，客戶端需求仍未見好轉，2 月營收再下滑到 80.72 億元，爲 20 個月來低點，月減 178.89%，年減 15.51%。前 2 月營收 179.02 億元，年減 10.62%。

欣興自 2022 年第四季營運下滑，造成產能利用率明顯下降，目前市場能見度仍偏低，但受惠 ChatGPT 題材，市場預期欣興伺服器應用及 ABF 載板需求可望回升，也將逐步拉升產能利用率。近期法人大力回補持股。

欣興 2022 年全年營收 1404.89 億元，毛利率 35.9%，年增 13.27 個百分點，後純益 296.19 億元，創新高，年增 1.14 倍，每股純益 20.08 元。欣興 2022 年全年獲利也將稱霸整體上市櫃 PCB 廠。

同時，隨著市場需求持續修正，欣興也放緩資本支出，2023 年預計資本支出 354 億元，且 HDI、PCB 產能不再擴充，同時 IC 載板產能預估只增加 3%。

欣興去年股利將配發每股 8 元現金股利。