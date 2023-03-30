美銀：銀行業危機後 外匯市場恐面臨流動性緊縮

美國銀行 (Bank of America) 警告表示，隨著金融環境收緊且經濟成長放緩，今年稍晚全球外匯市場恐怕將很容易受到流動性緊縮的影響。

美銀指出，即使市場已經從近期的銀行業動盪中相對穩定下來，但主要貨幣的隱含波動率仍在本月大幅上升，市場對美國銀行業的擔憂打壓了美元並推高日圓匯率。

儘管如此，美銀策略師認為，目前的狀況「遠未達到危機水平」。與去年底相比，波動率仍然較低，當時美元需求激增使得歐元兌美元的 1 個月旗隱含波動率推至 2020 年初以來的新高。

美國銀行策略師 Michalis Rousakis 和 Howard Du 在報告中指出，在矽谷銀行倒閉和瑞銀集團收購瑞士信貸之後，聯準會 (Fed) 上週的鴿派立場安撫了市場，但未來幾個月波動率可能再次加劇，特別是如果通膨仍居高不下。

「銀行信貸收緊的滯後效應尚未完全顯現出來，經濟周期可能進入緊縮階段。」報告中說道。

美銀上周援引 EPFR Global 數據指出，隨著對經濟前景的擔憂加劇，全球現金基金的單周資金流入量創下 2020 年 3 月以來最高水平。

美國銀行策略師日前表示，短期之內，現金可作為標普 500 指數的有力替代品。該行認為，標普 500 指數的短期上行空間有限，當前水平與 4000 點的年底目標水準相距不遠，現金提供的報酬率則有 5%。