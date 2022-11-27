全國電面臨三大壓力 拚明年恢復成長

3C 連鎖通路商全國電 (6281-TW) 面臨資訊產品需求下滑、消費者購買力道保守，加上去年政府祭出消費券，墊高營運基期，今年第四季營運保守看待，期望明年恢復成長。

全國電認為，升息影響層面廣，包括股市、房市、債市等，雖然對公司財務衝擊有限，不過最大影響是消費者購買商品會有許多考量，消費趨於保守。

展望後市，全國電表示，去年第四季政府祭出消費券，墊高營運基期，加上疫情帶動的宅經濟商機逐步消失、資訊商品需求下滑，電子業庫存調整至明年上半年，本季、明年營運保守看待。

全國電全台共有 331 間門市，採取汰弱留強策略調整門市數量，預計年底前總店數不會有太大變化，雖然明年第一季會增加 2-3 家新門市，不過門市總數將維持今年。

另外，近年積極開設的大坪數 Digital City 門市 (DC 門市)，營收比重已攀升至 15-20%，營收貢獻也比一般門市翻倍，目前約有 51 間，未來每年將以 10-15 間展店速度擴增，並逐步把較舊的門市轉型為新型態 DC 店。

全國電前三季稅後純益 4.89 億元，年增 4.7%，每股純益 4.93 元。10 月營收 13.93 億元，月減 11.6%、年減 19.4%；前 10 月營收 183.2 億元，年增 4.64%。