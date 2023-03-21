〈聲寶樂齡宅動土〉斥資近20億元打造 2025年完工啟用

聲寶 (1604-TW) 今 (21) 日舉行「橘青春」樂齡宅開工動土祈福典禮，斥資近 20 億元打造的樂齡宅預計 2025 年底完工，全棟 116 間房，只租不賣，提供 60 歲以上的熟齡長者居住。

集團總裁陳盛沺表示，「橘青春」的台語發音是「足 (非常) 青春」，象徵橘色世代正是人生中享受豐收燦爛的精華階段，此外，將集團的家電產品整合連網技術、智慧醫療、能源管理、研發創新等產業導入橘青春中。

橘青春樂齡宅位於新北市土城，近捷運板南線和未來萬大 - 樹林線雙捷運線，且土城長庚醫院可提供醫療資源。此開發案佔地 806 坪，興建地上 12 層、地下 4 層，總樓地板面積 5130 坪，全棟 116 間房、只租不賣。

陳盛沺說明，橘青春樂齡宅完工後，會提供熟齡長者包括餐飲、消費、健身、學習、醫療等銀髮產業鏈，提供健康健全的生活機能，房間最小約 10 多坪、大間的約 20-30 坪，初步規劃每間房月租 4-6 萬元。

聲寶將橘青春樂齡宅當成示範場域，陳盛沺透露，隨著橘青春樂齡宅開始動工，未來也會到中南部尋找土地，並與當地政府合作開發成銀髮宅。

根據國發會統計預測，2025 年臺灣老年人口將突破 470 萬人，占總人口的 20.1%，未來 60 歲以上的熟齡族群將躍升為主要消費人口，不過投入專業服務熟齡族群的產業仍不夠多。

聲寶強調，希望以此建案為典範，期盼政府及更多企業能投入，透過跨界跨域的產業合作促進市場競爭提供多元服務，建構更加健全的產業鏈，為讓更多熟齡族能感受並體驗「橘青春」的理念和服務，將陸續規劃多個樂齡據點。