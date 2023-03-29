三福化攜手瑞格 取得亞洲急性GVHD新藥開發、商業權

三福化 (4755-TW) 旗下子公司三福生技今 (29) 日宣布，將與自體免疫細胞醫療公司瑞格國際生技簽署授權協議，取得亞洲區急性移植物抗宿主疾病 (GVHD) 新藥 RGI-2001 開發與商業化權利，新藥預計年底前向美國 FDA 申請第三期臨床實驗，並同步在台啟動二階段臨床實驗。

RGI-2001 目前已在美國 FDA 通過第二期臨床實驗，藥效、安全性結果正面，三福生技表示，雙方將在第四季前在美啟動第三期臨床實驗，並加速新藥亞洲的發展，預計將於今年底也向台灣衛服部申請新藥臨床實驗。

三福生技表示，將支付里程金予瑞格，未來新藥通過將能展開藥物銷售，且未來相關藥物適應症，公司在授權區域內保有開發、商業化的優先議約權。

急性 GVHD 是病患在血癌等癌症治療時，異體造血幹細胞移植時引起排斥反應的致命併發症，捐贈者免疫細胞將受贈者細胞、器官是為外來物進行攻擊，導致皮膚疹、肝臟問題、腹瀉，感染風險等全身性症狀。

臨床資料顯示，異體造血幹細報移植案例中，儘管食用預防性免疫抑制劑，仍有 2-4 成病患產生急性 GVHD，嚴重將導致非復發性死亡，而 RGI-2001 新藥將能有效抑制 T 細胞過度免疫反應。

三福化董事長巫信弘強調，公司早期便生產檸檬酸產品開拓食品添加劑市場，並引進杜邦旗下益生菌產品，隨後拓展至新藥研發業務，生技事業也逐步擴大，如今創新治療藥物將納入 RGI-2001，強化自體細胞免疫產品組合，都符合公司長期研發策略。