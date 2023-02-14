聲寶總部新大樓落成 全年營收有望年增2成

家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (14) 日舉行集團總部新大樓落成啟用典禮，集團總裁陳盛沺表示，雖然全球景氣不確定性高，但在節能趨勢需求帶動下，國內家電銷售仍有望維持成長，聲寶全年營收目標年增 2 成。

聲寶考量集團長遠發展，希望能集結集團內部子公司統一辦公，以增加效能、共享資源，因此斥資近 5 億元興建聲寶新大樓集團總部，為 1600 多坪的 4 層工業風設計大樓，並耗時兩年完工。

對於市場景氣看法，陳盛沺指出，雖然全球經濟不景氣，不過國內消費力道好，加上政府的節能補助高達 5000 元，有望帶動家電市場新一波換機潮，整體市場將優於去年，而聲寶也可望受惠，營收同步成長 2 成。

聲寶新總部啟用後，原龜山舊廠區則規劃成物流中心，將會分階段進行，第一期預計年底開始動工，初估開發面積約 2000 坪，樓地板總面積約 4000 坪，有機會兩、三年後就開始有租金、現金流。

聲寶龜山廠原本規劃打造成產業專區，不過考量新大樓建置時間長，還需要捐地回饋，因此調整成興建物流園區，擬自行建置完成後，出租給其他業者使用，預計 2-3 年完成。

除了總部外，台南廠持續擴廠，目前台南廠三期工程研發大樓已動土，冰箱產線也籌備中；近期包含總部落成、擴廠等投資超過 40 億元，持續在台投資。