領美國晶片補貼提交的財測要多詳細？韓媒揭露更多資訊

美國政府本周發布有關申請晶片法案補助的投資補貼指引，要求提交包括預估現金流在內的獲利計算公式，這讓許多南韓業者大喊美方要求「太超過」(too much)，令人難以接受。

BusinessKorea 報導，美國商務部要求申請企業獲利指標，而且不能只提供數據，還要交出 Excel 檔案供美方驗證。這是確保申請企業領到補助後不會賺取超額利潤的「分潤條款」一環。

根據美國商務部本周公布的補助細節，美芳要求企業提供的財務模型須輸入多個指標，包括晶圓類別、產能利用率、預期良率 (無缺陷晶圓產品的百分比)、生產首年售價、每年產量，以及價格變化。

涉及商業機密

業界人士說，像良率、產能利用率都關係到一家公司的競爭力，等於是商業機密，晶圓合格率也能決定產品的單位成本和技術力等。如果這些機密洩露給英特爾 (INTC-US) 等美國競爭同業，將對三星電子和 SK 海力士造成毀滅性的傷害。

三星電子投資 170 億美元在德州泰勒建廠，預定 2024 年底開始運作，SK 海力士也計劃在美國建造先進封裝廠，都符合申請資格。

事實上，美國在 2021 年晶片荒期間，就曾要求台積電 (TSM-US) 和三星電子提交晶圓庫存、訂單和銷售等機密資料，理由是提升供應鏈透明度。

一名業界人士說，不只補貼申請，美國政府還要求企業定期向其他公司揭露資訊，以幫助本地企業成長並增加美國人就業機會。隨著供應鏈危機緩解，個別企業這次應該有機會和美國政府磋商。

報導認為，就算美國政府願意協商，南韓企業是否仍要爭取補貼，將思考再三。

此外，美國商務部雖然提供 390 億美元補貼，但沒人知道單一企業能領到多少。再加上分潤條款、工會成本、限制中國投資等條件南韓企業不一定能獲益，甚至可能蒙受損失。

韓企仍會申請晶片補助的原因

有專家指出，考量到通膨和大宗商品價格導致投資成本上漲，加上美韓關係，南韓企業最終無可避免會申請補貼。

韓國產業研究所 (KIIE) 研究員 Kyung Hee-Kwon 說：「美國政府的規定可能很超過，但美國是半導體技術發源地，包括極紫外光 (EUV) 微影設備。三星若想推動非記憶體領域的成長，也需要依賴美國的高科技產業和員工，因此我想三星會遞件申請的。」

延世大學經濟學教授 Sung Tae-yoo 說：「南韓政府和企業需要一致與美國溝通，表達韓企不可以提交商業機密資訊，但此事不影響美韓合作。我們也應該準備和美企合作，才能和美國政府協商。」