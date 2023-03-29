比亞迪王傳福：暫無計劃進入美國市場

比亞迪 (BYD) 創辦人王傳福周三 (29 日) 表示，目前暫時沒有進入美國市場的計畫，為美中電動車巨頭在美國市場正面對決的前景潑了一盆冷水。

比亞迪周二晚間公布最新財報，上季營收達人民幣 (下同)4240.6 億元，幾乎翻倍，歸屬於上市公司股東淨利潤為 166.2 億元，年增約 445%，均創歷史新高。

值得注意的是，比亞迪 2022 年全年電動車銷量達 185.7 萬輛，高於前四年的總和，並超越特斯拉的 131 萬輛，登上全球新能源車銷售冠軍寶座。

王傳福表示，再過幾天就要公布 3 月銷售數據，相信第一季的電動車銷量仍將維持 80% 以上的年增幅。他並指出，比亞迪的目標是在今年底前成為中國最大汽車製造商。

比亞迪在財報會議上表示，中國的新能源車市場已進入「全面擴張階段」。美國是全球僅次於中國的最大電動車市場，為了爭奪電動車版圖，比亞迪、特斯拉與其他電動車商紛紛祭出價格優惠，大打價格戰。

在「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的支持下，比亞迪持續朝海外市場擴張，包含挪威、丹麥、英國、泰國和澳洲。王傳福預測，新能源車的發展將導致全球汽車產業重新洗牌。

鑑於比亞迪目前還沒進入美國市場，王傳福預估拜登政府的《通膨削減法案》不會對該公司產生影響。