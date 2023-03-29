盤中速報 - 創意(3443)急跌-3.24%報1045.0元，成交2,943張

創意(3443-TW)近5分K跌速3.24%，29日09:49報1045.0元，成交2,943張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌1.78%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.93%。台灣加權指數上漲1.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-81 張
- 外資買賣超：-55 張
- 投信買賣超：-20 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：-185 張
- 融券增減：+120 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.10%
$12,010
原投組報酬率
+14.02%
$11,402
投組標的成分
40%
6485
20%
5222
20%
3025
10%
6517
10%