盤中速報 - 創意(3443)急跌-3.24%報1045.0元，成交2,943張

創意(3443-TW)近5分K跌速3.24%，29日09:49報1045.0元，成交2,943張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌1.78%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.93%。台灣加權指數上漲1.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-81 張
  • 外資買賣超：-55 張
  • 投信買賣超：-20 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：-185 張
  • 融券增減：+120 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.10%

$12,010

原投組報酬率

+14.02%

$11,402

投組標的成分

  • 40%

    點序

    6485

  • 20%

    全訊

    5222

  • 20%

    星通

    3025

  • 10%

    保勝光學

    6517

  • 10%

    富達基金－中國聚焦基金 (A股美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞