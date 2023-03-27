盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.13%報1150.0元，成交546張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.13%，27日09:06報1150.0元，成交546張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲3.1%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.57%。台灣加權指數上漲2.99%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-727 張
  • 外資買賣超：-946 張
  • 投信買賣超：+50 張
  • 自營商買賣超：+169 張
  • 融資增減：+144 張
  • 融券增減：+242 張

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