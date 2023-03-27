ANZ執行長：銀行業危機仍可能引發為金融危機

隨著美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉以及後續一系列銀行業危機引發市場動盪，政府當局隨即出手救市已穩住局勢。不過，澳盛銀行 (ANZ) 執行長 Shayne Elliott 週一 (27 日) 警告表示，近期的銀行業危機有可能引發金融危機。

矽谷銀行和 Singnature Bank 分於 3 月 10 日、 12 日倒閉，根據 Fed 公布的數據，在 3 月 15 日為止一周內，美國銀行業存款減少 984 億美元，創近一年來最大降幅，總額僅略高於 17.5 兆美元。

Elliott 說道，近期銀行業的動盪顯然是一場危機，至於是否將發展成一場金融危機，確實是有可能的。

不過，Elliott 也表示，現在就要預測當前狀況會演變另一場像是 2008 年的全球金融危機可能還為時過早。

諾貝爾經濟學獎得主 Paul Krugman 則是認為，矽谷銀行倒閉沒有想像中可怕，他強調，矽谷銀行不是雷曼兄弟，2023 年也和 2008 年不同，系統性的金融危機不太可能發生。而在政府介入穩定局面之後，可能也不需要花上大筆納稅人的錢。

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 分析師也說， 目前的金融市場動盪，並不是 2008 年金融海嘯的回歸，並且隨著市場逐步消化升息的影響，隨時準備好抓住投資機會，特別是看好美國短期公債和新興市場股票。。

貝萊德分析師表示，投資人不應押注近期銀行業危機會促使 Fed 如同金融危機時降息，或是暫緩升息。相反地，隨著當局仍試圖控制持續高漲的通膨，Fed 可能會在未來幾日會再度升息，但同時政府也將根據需要向銀行系統提供援助。