〈紐約匯市〉對銀行業憂慮緩解 美元兌日元升至五日高位

隨著對全球銀行體系崩潰的擔憂獲得部分緩解。美元指數周一 (27 日) 走低，美元兌日元則扭轉近期貶勢，升至五日高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.26%，至 102.85。

然而，美元指數周一維持狹幅波動，顯示投資人在釐清一系列銀行倒閉事件與瑞信危機的影響前，似乎不願貿然押注任何一個方向。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示：「隔夜交易區間非常狹窄，成交量非常清淡，感覺市場已經感到疲憊。與前一段時間相比，本周的日程表比較輕鬆，周末也沒有緊急狀況發生，所以我們在焦慮獲得平撫的狀態下開市。」

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 認為，短期之內，美元可能會繼續處在區間震盪。

全球銀行股本月因矽谷銀行和 Signature Bank 突然倒閉而遭到重創，但聯邦存款保險公司 (FDIC) 周一宣布 First Citizens BancShares 同意收購矽谷銀行部分資產後，銀行股獲得一些喘息空間，並幫助緩解市場對於危機向歐洲蔓延的擔憂。

德意志銀行領漲下，歐洲銀行股指數周一跳漲 6.15%，標普 500 銀行指數漲約 3%。

投資人緊張情緒獲得緩解，也幫助美元兌日元扭轉近期部分貶勢，升逾 0.6% 至 121.53 日元。

歐元升近 0.4% 至 1.0797 美元。稍早數據顯示，即使銀行業陷入動盪，德國 3 月 Ifo 企業信心仍意外成長。

英鎊漲逾 0.4% 至 1.2283 美元。即使一些投資人認為，央行在制定利率政策時應該考慮到近期的銀行業動盪，但英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 周一強調，對抗通膨仍是央行的首要之務。

加密貨幣延續上周跌勢，比特幣跌約 2.4% 至 27,149.5 美元，繼續自上周觸及的九個月高點回落，以特幣也跌近 2.8% 至 1,711.4 美元。

截至台灣時間周二 (28 日) 約 6:00 價格: