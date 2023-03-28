〈貴金屬盤後〉銀行業壓力緩解、美債殖利率升 金價下挫逾1%

黃金期貨周一 (27 日) 下挫 1.5%，繼上周五後連續第二個交易日收黑，一連數周的漲勢失去動能，反映銀行體系恐慌緩解，同時美債殖利率上揚的影響。

4 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 30 美元或 1.5%，報每盎司 1953.80 美元，該期貨上周五下跌 0.6%，但全周仍漲 0.5%。

XM 資深投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說，過去一個月以來，黃金已經變成「金融壓力的風向球」。他指出，黃金未來走向取決於幾個因素，包括音容體系表現、聯準會 (Fed) 會否如期貨交易員押注而降息。

他說：「事態顯示，壓力最大時期似乎已經過去，黃金之前的大漲有拉回的可能性。」

Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Streible 說，市場恢復平靜，資金回流到某些風險資產，因此包括黃金在內，所有安全交易似乎都開始遭到拋售。

美股周一收盤上漲，矽谷銀行 (SVB) 存款和貸款業務售予第一公民銀行 (First Citizen) 是主因，這也導致黃金和上周盤中曾突破的 2000 美元整數關卡相距更遠。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「黃金上周觸及 2000 美元心理關卡後，空頭利用機會反擊。加上美元回穩、聯準會 (Fed) 釋出曖昧的貨幣政策訊號，都讓投資人對貴金屬的胃口減弱。」

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 說，最近的銀行業壓力和可能衍生的信貸危機，都讓美國更接近步入經濟衰退。但 Fed 官員普遍認為，目前沒有跡象顯示金融壓力正在惡化。

美債殖利率周一上揚，10 年期公債殖利率上升 13 個基點至 3.516%。黃金本身不孳息，因此當美債殖利率上揚，持有黃金的機會成本也會變高。

Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 說，雖然黃金期貨價在測試空前高點的關卡前卻步，但不代表另一波下跌循環將展開，因為 Fed 鷹派的貨幣政策仍可能放寬，而且美國很可能已經達到這個升息循環的頂峰，或是距離頂峰不遠了。

Aslam 認為，上述理由將讓美元指數將進一步失速下滑，有利於黃金增強。此外，美國或歐洲的銀行業危機，還是讓交易員缺乏信心。

實體消息方面，中國 2 月經香港的黃金淨進口規模激增，幾乎達到前一個月的三倍。

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