危機正在緩解 第一共和銀行盤前勁揚 領漲地區性銀行股

地區銀行股在周一 (27 日) 盤前交易大幅走高，因為報導指稱近期該行業的壓力可能正在緩解，而且政府可能正在提供更多支持，這讓投資人感到鼓舞。

First Republic (FRC-US) 股價在周一盤前交易大漲 25%，彌補了這家苦苦掙扎的公司 3 月的大幅虧損。PacWest Bancorp (PACW-TW) 上漲約 11%，而 Western Alliance (WAL-US) 上漲超過 6%。

SPDR 標普地區銀行 ETF (KRE-US) 上漲超過 3%。

有好幾個跡象顯示美國地區性銀行的危機可能正在緩解。

《彭博》上周六 (25 日) 報導，美國官員正在考慮擴大為銀行提供更多流動性，部分原因是為了幫助 First Republic 尋找買家。

《CNBC》同日報導，存款從較小型區域銀行流入大型銀行的速度大幅放緩。

地區銀行股 3 月來承受著巨大壓力，監管機構在存款大量外流後於 3 月 10 日接管了矽谷銀行 (SVB)，並在兩天後關閉了 Signature Bank。聯邦監管機構宣布，這兩家銀行的存款戶將被整合，同時向其他銀行提供額外的流動性。

First Republic 與 SVB 具有相似的商業模式，一直是一個特別值得關注的問題。11 家較大的銀行向 First Republic 存入 300 億美元，以顯示對這家小型銀行的信心。

另一項樂觀跡象是 First Citizens BancShares (FIZN-US) 發布公告宣布同意買下大量 SVB 股份，包括其存款和分支機構。First Citizens 的股票在盤前交易中上漲 40%。

規模較小的 Signature Bank 的部分業務已被 New York Community Bancorp (NYCB-US) 收購。在歐洲，瑞士官員促成將瑞士信貸 (CS-US) 出售給瑞銀 (UBS-US)，不過瑞士信貸的問題似乎與美國地區銀行基本無關。