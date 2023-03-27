是德協助業者驗證5G ORAN設計 符合3GPP要求

是德科技 (KEYS-US) 宣布，透過 Keysight Open RAN 架構 (KORA) 端對端解決方案，協助星騁科技驗證 5G Open RAN 毫米波小型基地台的效能和設計，符合第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 標準的要求。

隨著基於分散式 5G ORAN 新型態行動網路架構問世，網路生態系統和 RAN 技術變得更為複雜，基礎設施供應商需要依賴準確、高效率的測試解決方案，來驗證基地台設計和效能。

是德科技為滿足此一需求，為星騁科技等 Open RAN 解決方案供應商，提供設計、模擬和測試專業技術，讓業者新設備能更快搶攻市場。

是德科技與星騁科技密切合作，雙方藉由模擬整合式 5G 毫米波小型基地台、5G 用戶端設備 (CPE)，以及採用 5G NR 獨立模式的 5G 核心網路，成功驗證 5G ORAN 小型基地台的端對端通訊。

星騁科技行政總裁曾江州表示，公司成功採用是德科技 PathWave 軟體解決方案和信號分析儀，來展示我們的商用 CPE 所發射的 5G 信號，有了此解決方案，客戶可在合適的時間，推出價格極具競爭力的高效能產品。

是德科技副總裁暨無線測試事業群總經理 Peng Cao 表示，很高興能協助星騁科技加入不斷擴大的 Open RAN 生態系統，共同加速推動符合業界標準之 Open RAN 設備的開發和商業部署。