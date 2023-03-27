美銀：歷史經驗顯示 應在升息後立即賣出

歐美銀行業危機近期擾亂市場，3 家美國地區性銀行倒閉。而在此同時，美國銀行看到另一個市場出現泡沫。

具體來看，以哈奈特為首的美國銀行分析師表示，貨幣基金是最新的熱門資產。他們指出，貨幣基金管理的資產已經超過 5.1 兆美元，在過去 4 周內增加了 3000 多億美元。

此外，現金領域出現 2020 年 3 月以來最大流入量，美國國債出現史上最大的 6 周資金流入，投資級債券則出現 2022 年 10 月以來最大單周資金流出。

包括 2008 年和 2020 年兩次貨幣市場基金資產激增時，Fed 都曾調降利率。哈奈特表示：「當 Fed 開始恐慌時，市場就會停止恐慌。」他指出，Fed 緊急貼現窗口借款的激增，史上都發生在股市低點附近。

但這次不太一樣，通貨膨脹已經成為現實，而且不僅是美國，其他工業化國家的勞動市場依然異常強勁。美國銀行團隊統計今年 46 升息，包括瑞士央行 (Swiss National Bank) 在上周救助瑞士信貸 (Credit Suisse) 後宣布升息。

根據美國銀行團隊的說法，歷史經驗證明應在上次升息時賣出。他們說：「信貸和股票市場對降息太過貪婪，對衰退的恐懼還不夠。」畢竟當銀行在緊急情況下向 Fed 借款時，也會同步收緊貸款標準，這反過來會導致貸款減少，從而導致小企業樂觀情緒下降，最終導致勞動市場崩潰。

投資人本周可能仍將關注近期全球銀行波動引發的擔憂如，以及在周五 (31 日) 本季最後一天到來之際，該如何應對劇烈的價格波動，尤其是債券市場。

美國 2 月個人收入和支出數據將於周五公布，其中包括最新的個人儲蓄率，屆時將顯示美國消費者各領域的支出和儲蓄情況。

華爾街分析師似乎對德意志銀行的狀況暫時感到樂觀，但在某種程度上，他們對這場危機中譜是下一家倒閉銀行的持續猜測感到不安。

AllianceBernstein 子公司 Autonomous 策略師斯格拉漢 (Stuart Graham) 在最新研究報告中寫道：「我們不擔心德銀的生存能力或資產評級。需要明確的是：德銀會不會是下一個瑞信。」

Capital Economics 首席北美經濟學家艾許沃斯 (Paul Ashworth) 在上周報告中寫道：「雖然與矽谷銀行有關的恐慌，以及超過 25 萬美元存款缺乏 FDIC 保障，可以解釋上周銀行業的大部分變化，但影響更大的是利率飆升。」