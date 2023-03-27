〈走進中國〉價格新低！中國儲存裝置寒冬還沒完 庫存不清 難有起色？

中國儲存裝置市場低迷延續，近日深圳華強北多家儲存裝置經銷商表示，拿貨價格基本上較產品標價低 10%，即使原本利潤就比較低的隨身碟等儲存產品，售價至少已較一年前下降三分之一。

據《財聯社》報導，此前，不少專家預測今年起儲存裝置市場有望回暖，但如今多位業界人士均表示，目前儲存市場仍未出現好轉跡象，需等到本季庫存清完，才可能止跌。

儲存裝置價格創新低

「無論是隨身碟，還是固態硬碟，整體價格都在下降，（人民幣，下同）100 多元小容量的隨身碟，相較一年前也都降價約三分之一。」華強北一位儲存裝置經銷商說，想要拿貨，價格可再比標價便宜 10% 左右。一款標價 198 元的 SanDisk 隨身碟，可以只要 180 元，之前要價 230 多元。

附加價值更高的大容量固態硬碟，比隨身碟跌更多。華強北一家儲存數據修復、硬盤經銷商透露，店內售價 450 元的朗科某款 1TB 固態硬碟，賣一個只能賺 20 塊錢，生意主要靠數據修復業務。該款產品的京東售價一路由去年 4 月最高點的 1,199 元降至目前的 449 元（底價）。

上述經銷商並表示，現在儲存裝置價格低，除需求不多之外，也和國產品牌的「出頭」有關。

清庫存仍未結束 今年儲存裝置價格難上漲？

儲存裝置價格下跌始於去年下半年。「2022 年上半年庫存太多了，今年代理商（仍）在去庫存。」 群智咨詢（Sigmaintell）副總經理兼首席分析師陳軍表示。

截至去年底，三星半導體庫存資產達到 52.2 兆韓元（約 399 億美元），SK 海力士的庫存資產也達到 15.7 兆韓元（約 120 億美元），均衝上歷史新高。

本輪去庫存仍未結束。陳軍說，今年來上游供應商越來越謹慎，待清理完庫存，價格降幅或許會慢慢縮小，但儲存裝置市場可能仍難以出現上漲動力。

CINNO Research 半導體事業部總經理 Elvis Hsu 亦表示，今年初半導體市場延續去年低迷行情，尚未出現脫離寒冬徵兆。IDC 預料，今年市場規模比率較大的儲存晶片，今年可能會拖累整個半導體市場增長。

中國幾家儲存企業已經公布的 2022 年財報，亦能感受到行業散發出來的「寒意」，企業普遍出現業績銳減、營業淨利率極低的情況。其中，江波龍的營收為 83.30 億元，扣非淨利潤為 3,784.43 萬元，驟降 95.92%。

不過，中國國內滲透率較低的儲存公司，可能仍有結構性機遇。江波龍在年報中表示，2022 年營收規模占全球市場規模的比率約 1%，市占率很低，還有很大成長空間。

Elvis Hsu 認為，中企欲趁機崛起，需在技術、規模兩方面下功夫。「國內儲存晶片廠商近幾年成長明顯，但受限於美國 BIS 法令限制，往後發展還有更多的困難與挑戰存在，特別是在高階設備的領域。」