未盡責報告虛假資訊處理過程 歐盟亮黃牌警告推特

馬斯克 (Elon Musk) 入主的推特周四 (9 日) 遭到歐盟委員會的黃牌警告，因為在處理虛假資訊方面，它的努力遠不及 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌、Meta Platforms (META-US)、微軟 (MSFT-US) 和 TikTok。

這些公司在過去 6 個月中提交了有關遵守強化歐盟 (EU) 虛假訊息行為準則的進展報告。

這些報告包括有關公司從虛假訊息參與者那裡避免了多少廣告收入、接受或拒絕的政治廣告的數量或價值，以及檢測到的操縱行為實例的數據。

歐盟委員會去年將該代碼與稱為「數位服務法」的最新線上內容規則相關，該法允許監管機構對違規公司處以高達其全球營業額 6% 的罰款。

委員會負責價值觀和透明度的副主席赫洛瓦 (Vera Jourova) 點名推特進行批評，「看到推特的報告落後其他同業，我感到很失望，我希望它們能更認真地履行準則所規定的義務。」

這位歐盟高管表示，推特的報告缺乏數據，也沒有包含有關授權事實核查員承諾的訊息。

歐盟產業負責人布雷頓 (Thierry Breton) 警告，將對違規行為實施嚴厲制裁：「為了履行《數位服務法》規定的義務，所有簽署方都應遵守承諾，全面實施反對虛假訊息的行為準則，才符合所有簽署方的利益。」

谷歌表示正致力於使代碼符合規範。Meta 表示已投入巨資，其團隊將繼續努力改進其方法。TikTok 在一篇博文中表示將加大力度。

下一份報告將於 7 月前提出。該守則的簽署方於周四 (9 日) 啟動了一個透明度中心，允許歐盟公民、研究人員和非政府組織取得有關業者打擊虛假訊息的努力的線上資訊。