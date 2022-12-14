美時斥資19億元 取得禮來肺癌用藥台灣資產

美時 (1795-TW) 將購買禮來公司 (Eli Lilly and Company) 旗下肺癌產品 Alimta(Pemetrexed) 在台灣市場相關資產，包括該產品 100mg 及 500mg 等劑量的商標、藥證及相關製程技術，交易金額為 6200 萬美元 (約新台幣 19 億元)。

Alimta 的適應症為非小細胞肺癌 (NSCLC) 和惡性間皮細胞瘤 (MPM) 的治療，並為非小細胞肺癌治療療程中的一線藥物。根據 IQVIA 的市場數據顯示，截至 2021 年 12 月底之前 12 個月的市場銷售總額約為 4800 萬美元，主要通路為台灣大型醫院和醫學中心。

美時表示，數十年來肺癌一直是台灣最主要的死因之一，每年有約 1.5 萬名病患深受肺癌之苦，後續與禮來公司完成協議中的交割條件達成後，美時將即刻接手 Alimta 在台灣市場的銷售業務。

總經理 Petar Vazharov 表示，美時致力於透過提供更多治療選擇，改善癌症患者的生活品質，收購 Alimta 使美時在亞洲核心市場中的台灣，成為癌症用藥領域的領導者。

此外，美時在過去 6 年持續建構更完整的肺癌藥物產品組合，包括內部自行開發的 Vinorelbine 口服軟膠囊等複雜學名藥，以及對外授權的品牌新藥產品 Zepzelca(lurbinectedin) 等。