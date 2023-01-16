美時癌症學名藥獲美FDA暫定審查核可 搶攻百億元商機

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (16) 日公告，旗下癌症用藥學名藥 Nintedanib Capsules 獲得美國 FDA 暫定審查核可 (tentative approval)，搶攻美國 18 億美元(約新台幣 545 億元) 市場。

美時的癌症用藥學名藥 Nintedanib Capsules，為百靈佳殷格翰 OFEV 的學名藥，待正式取得藥證後會進行藥品上市。

總經理 Petar Vazharov 表示，癌症用藥 Nintedanib 順利取得美國 FDA 的暫定審查核可通知，讓公司肺癌用藥產品線新添生力軍；繼 2022 年血癌藥 Lenalidomide 在美國國上市後，不斷尋求更多、更好的機會，以增加美時整體在美國藥品市場的競爭力。

根據研調機構 IQVIA 數據顯示，2021 年 OFEV 在美國的銷售金額約為 18 億美元。目前共有 4 家學名藥公司，包含 Glenmark、Accord、Eugia 及美時，且已分別獲得此一產品的暫定審查核可。

美時去年 12 月營收 12.71 億元，月增 18.64%、年增 39.03%；第四季營收 31.71 億元，季增 41.16%、年增 13.13%，單月、單季營收雙寫三年同期高；去年全年 146.33 億元，則創新猷，年增 15.68%。