通膨壓力未退 我3月CCI物價指標創10個月新高

3月CCI創10個月來高點。(圖：台經中心提供)
3月CCI創10個月來高點。(圖：台經中心提供)

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 64.47 點，月增 2 點，不僅連 3 月上揚，更創 10 個月來新高；其中，6 項調查指標均上升，又以物價指標上升最多，也是 10 個月來高點，顯示民眾對通膨壓力感受深。

台經中心說明，此次上升幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 30.55 點，月升 3.4 點，其次為「未來半年國內就業機會」66 點，月升 2.6 點，「未來半年家庭經濟狀況」75.8 點，月升 2.3 點。

台經中心指出，家庭經濟狀況指數相對穩定，在短期間內少有大幅增減的情況。

「未來半年國內經濟景氣」調查結果為 80.75 點，月升 2.05 點，「未來半年購買耐久性財貨時機」為 109 點，月升 0.95 點。

而上升幅度最少的指標是「未來半年投資股票時機」，調查為 24.7 點，僅較上月上升 0.7 點，但回升至去年 9 月以來相對高點，有逐步擺脫底部趨勢。

從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」呈現樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標中，3 月調查結果為 103.95 點，較上月上升 1.15 點。

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