華航A321neo新機隊添強勁動能 亞洲航線大增班

華航 (2610-TW) 今 (25) 日指出，疫後海外旅遊復甦，東北亞、東南亞旅客湧現最明顯，因此，3 月 26 日起將復飛每周 4 班的桃園 - 釜山、3 月 28 日起再增班桃園 - 曼谷、4 月增班桃園 - 金邊，均將使用全新引進的 A321neo 客機執飛，預計 2026 年前將再交付 A321neo 新機 15 架，可全力推升客運成長動能。

A321neo 是華航區域航線主力機種，目前派飛桃園出發到宿霧、清邁，以及高雄飛往東京、大阪等熱門航點，並將投入即將復飛的桃園 - 釜山、桃園 - 金邊增班。

華航說明，自 2021 年 11 月起引進新世代環保客機 A321neo，目前已交機 10 架，執行桃園飛往峴港、廣島、高松、檳城、仰光、帛琉等航班，其中有 2 架派駐高雄服務旅客，預計至 2026 年，總交付總架數達 25 架。

華航 A321neo 客艙全艙採用 4K 高畫質螢幕，經濟艙螢幕達 13.3 吋，不論是豪華商務艙或經濟艙，每個座位皆配有專屬的 AVOD 影音隨選機上娛樂系統和個人電視多點式觸控螢幕，同時，為國內首家提供兒童飛行地圖的航空業者，藉此因應家庭客群需求。

A321neo 可減少 15-20% 燃油消耗，並可降低 75% 噪音足跡和 50% 氮氧化物 NOx 排放。

為衝刺疫後海外旅遊商機，華航客運航班數正持續增加，並視市場需求調整增班，目前台灣出發每周往返日韓已有約 150 班；兩岸航線 3 月 26 日起復飛桃園 - 深圳和廣州，4 月 20 日恢復高雄 - 深圳航班。

長程航線部分，桃園 - 羅馬自 3 月 26 日起復飛，每周提供 3 班往返服務，7 月 18 日開航布拉格；而北美地區包括安大略、紐約等均持續增班。