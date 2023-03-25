公股銀3/27調升牌告利率 土銀超額反映1年期定儲機動利率1.60%

中央銀行升息半碼 (0.125 個百分點)，公股銀行循例調整牌告利率，包括台銀、一銀、合庫、華銀等 1 年期定期儲蓄存款的機率利率全都採足額反映，意即調升 0.125 個百分點，土銀則是少數超額反映，1 年期定儲機動利率調升 0.135 個百分點，調整後利率將站上 1.6%。

土地銀行今 (25) 日公布牌告利率調整方案，1 年期及 2 年期定儲存款利率採超額反應，其中 1 年期定儲利率調升 0.135 個百分點，2 年期定儲利率調升 0.130 個百分點，調整後牌告利率分別為 1.60%、1.605%。

國銀龍頭台銀 24 日傍晚率先宣布調升牌告利率，各天期定期儲蓄、定期存款、活期存款等的機動、固定利率，以及活期儲蓄等全都採足額反映，也就是加碼 0.125 個百分點。

調整後，1 年期定儲機動利率將來到 1.59%、固定利率則為 1.60%；至於定期存款 1 年期機率利率為 1.565%、固定利率為 1.575%。

一銀的定期儲蓄、定期存款、活期儲蓄、活期存款、薪資轉帳等也跟進央行升息半碼做足額調整，僅證券戶活期儲蓄利率則維持不變。

根據一銀公布資料，調整後 1 年期定儲固定利率將來到 1.63%、機動利率 1.59%；定期存款 1 年期固定利率 1.575%、機動利率 1.565%。

合庫銀行 1 年期定儲、定存的機動及固定利率全都採足額反映，調升 0.125 個百分點，調整後 1 年期定儲固定利率為 1.60%、機動利率為 1.59%。

至於 2 年期及 3 年期定儲利率則採超額反應，其中 2 年期固定、機動利率分別調升 0.135 個百分點、3 年期固定、機動利率分別調升 0.140 個百分點；調整後 2 年期固定、機動利率分別為 1.61%，3 年期定儲的固定、機動利率分別為 1.62%

華南銀行的 1 年期定儲利率也採足額反映，調整後 1 年期定儲機動利率為 1.595%，相關牌告利率調整將自 3 月 27 日起生效。

