太陽能多晶矽價格緩降 5月SNEC估是下波價格變化時間點

太陽能材料多晶矽自去年底隨著新產能開出，供需已大幅改善，價格也跟著回落，儘管相關業者仍藉由囤料控制價格緩降，不過，茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢預期，5 月國際太陽能與智慧能源大會 (SNEC) 將是下一波價格下來的時間點。

中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭也認為，先前多晶矽價格飆升，不論美國、歐洲等地的案場都有遞延現象，隨著今年眾多業者的新產能大量釋出，有助多晶矽價格在未來數季逐步下降，藉此推動全球太陽能裝置量持續成長。

葉正賢表示，現階段多晶矽年產能已達 120 萬噸，且該數字還是上游業者聯合調控產能的情況下，若換算成終端裝置量等同 400GW，以今年全球太陽能新增裝置量 350-370GW 的角度來看，多晶矽已呈現供過於求，每月產出量更以 4% 的幅度不斷增加。

不過，由於過去兩年多晶矽業者受惠價格飆漲、口袋滿滿，因此藉由囤貨控制價格緩降，但因資金有限，加上 5 月為中國半年併網的截止期，在下游已有價格下滑的預期心理驅使下，非必要完成案場將遞延至下半年，屆時可能又是一波價格下來的時間點。

葉正賢補充，去年因俄烏戰爭驅動歐洲太陽能裝置量爆發，帶動全球太陽能新增裝置量達 270-280GW，較前年大幅成長，不過，今年因為歐洲缺工與逆變器 IGBT 缺貨等影響，歐洲表現估不如去年，不過隨著上游材料價格下降，中國將出現顯著增加，推升今年新增裝置量達 350-370GW。